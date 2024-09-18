İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı. Rus bandıralı yüzer havuza 5 kurtarma römorkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik etti.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.