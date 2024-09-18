İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı. Rus bandıralı yüzer havuza 5 kurtarma römorkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik etti.

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 1

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 2

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 3

Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 4

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da geçişe ilişkin bir açıklama yapmıştı.

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 5

Bakanlıktan yapılan açıklamada "“İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı’ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi paylaşılmıştı.

İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 6
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 7
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 8
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 9
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 10
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 11
İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı - 12
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