İstanbul Boğazı'nda yüzer havuzla 392 metrelik yedekli geçiş: Gemi trafiği askıya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "“İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı’ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" bilgisi paylaşılmıştı.