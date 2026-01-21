İstanbul Boğazı'ndaki gizemli ceset. Adli Tıp sonucu geldi, Rus yüzücüye ait
Dün İstanbul Boğazı'nda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.
Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.
Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Sveçnikov'a ait olabileceği değerlendirildi.
Kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin Rus yüzücüye ait olduğu tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Boğazı'nda 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığı anlaşılmıştı.
Sporcunun bulunması için harekete geçen ekipler yarışın hemen ardından Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.
Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderilmişti.
Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istenmişti.
Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti.
Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti.
Uzun süren arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamamıştı.