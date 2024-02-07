İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber obtik hat zarar gördü)
İstanbul Boğazı’ndan geçen fiber obtik kablolar, PERIA isimli geminin bilinmeyen bir nedenle demir atması nedeniyle zarar gördü. Bölgede başlatılan onarım çalışması, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşliğinde sürüyor. Çalışma nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, kontrollü olarak sağlanıyor.
Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı Peria isimli akaryakıt tanker, 21 Ocak Pazar günü İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir attı.Geminin attığı demir çapalarının Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarına zarar verdiği belirlendi.