İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber optik hat zarar gördü)

İstanbul Boğazı’ndan geçen fiber obtik kablolar, PERIA isimli geminin bilinmeyen bir nedenle demir atması nedeniyle zarar gördü. Bölgede başlatılan onarım çalışması, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşliğinde sürüyor. Çalışma nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber optik hat zarar gördü) - 1

Rusya’dan İzmir’e giden Liberya bayraklı Peria isimli akaryakıt tanker, 21 Ocak Pazar günü İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir attı.

Geminin attığı demir çapalarının Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarına zarar verdiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber optik hat zarar gördü) - 2

Zarar gören ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarının onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber optik hat zarar gördü) - 3

Çalışmalar sırasında Antonıo Meuccı isimli gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri eşlik ederken, İstanbul Boğazı gemi trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın dibinde onarım çalışması (Fiber optik hat zarar gördü) - 4
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