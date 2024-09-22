İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı

Erzincan'da, Eylül ayının sonlarına doğru Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı - 1

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, bugün KPSS sınavından çıkan öğrencilerin yanı sıra tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı - 2

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı - 3

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine sonbaharda da farklı güzellik sunuyor.

İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı - 4

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı - 5

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer.” dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli’nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

DAHA FAZLA GÖSTER