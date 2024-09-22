İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya'dan oraya akın ettiler! Hafta sonu en yoğun gününü yaşadı

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi’nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, bugün KPSS sınavından çıkan öğrencilerin yanı sıra tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu.