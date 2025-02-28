İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
İstanbul Büyükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Büyükçekmece için iftar saatleri ne kadar kaldı? Büyükçekmece iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Büyükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Büyükçekmece oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İstanbul Büyükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Büyükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Büyükçekmece oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Büyükçekmece iftar vakti saati 19:03 vaktinde okunacak.