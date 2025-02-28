İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

İstanbul Büyükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Büyükçekmece için iftar saatleri ne kadar kaldı? Büyükçekmece iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Büyükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Büyükçekmece oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükçekmece iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Büyükçekmece Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Büyükçekmece oruç ne zaman açılacak?

Bugün 1 Mart 2025, Büyükçekmece iftar vakti saati 19:03 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

İstanbul Büyükçekmece iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Arnavutköy İftar Vakti

Avcılar İftar Vakti

Başakşehir İftar Vakti

Beylikdüzü İftar Vakti

Büyükçekmece İftar Vakti

Çatalca İftar Vakti

Çekmeköy İftar Vakti

Esenyurt İftar Vakti

Kartal İftar Vakti

Küçükçekmece İftar Vakti

Maltepe İftar Vakti

Pendik İftar Vakti

Sancaktepe İftar Vakti

Şile İftar Vakti

Silivri İftar Vakti

Sultanbeyli İftar Vakti

Sultangazi İftar Vakti

Tuzla İftar Vakti

Adalar İftar Vakti

Ataşehir İftar Vakti

Bağcılar İftar Vakti

Bahçelievler İftar Vakti

Bakırköy İftar Vakti

Bayrampaşa İftar Vakti

Beşiktaş İftar Vakti

Beykoz İftar Vakti

Beyoğlu İftar Vakti

Esenler İftar Vakti

Eyüp İftar Vakti

Fatih İftar Vakti

Gaziosmanpaşa İftar Vakti

Güngören İftar Vakti

Kadıköy İftar Vakti

Kağıthane İftar Vakti

Sarıyer İftar Vakti

Şişli İftar Vakti

Ümraniye İftar Vakti

Üsküdar İftar Vakti

Zeytinburnu İftar Vakti

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

İstanbul Büyükçekmece iftar vakitleri kaç dakika var? Büyükçekmece iftar vakitleri için Ramazan Büyükçekmece imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

2025 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202506:0907:3313:2316:3019:0320:22
02.03.202506:0707:3213:2316:3119:0420:23
03.03.202506:0607:3013:2316:3119:0520:24
04.03.202506:0407:2813:2216:3219:0620:25
05.03.202506:0307:2713:2216:3319:0820:26
06.03.202506:0107:2513:2216:3319:0920:28
07.03.202505:5907:2413:2216:3419:1020:29
08.03.202505:5807:2213:2116:3519:1120:30
09.03.202505:5607:2013:2116:3619:1220:31
10.03.202505:5407:1913:2116:3619:1320:32
11.03.202505:5307:1713:2116:3719:1420:33
12.03.202505:5107:1613:2016:3719:1520:34
13.03.202505:4907:1413:2016:3819:1720:36
14.03.202505:4807:1213:2016:3919:1820:37
15.03.202505:4607:1113:2016:3919:1920:38
16.03.202505:4407:0913:1916:4019:2020:39
17.03.202505:4207:0713:1916:4119:2120:40
18.03.202505:4107:0613:1916:4119:2220:42
19.03.202505:3907:0413:1816:4219:2320:43
20.03.202505:3707:0213:1816:4219:2420:44
21.03.202505:3507:0113:1816:4319:2520:45
22.03.202505:3306:5913:1816:4319:2620:46
23.03.202505:3206:5713:1716:4419:2720:47
24.03.202505:3006:5613:1716:4419:2820:49
25.03.202505:2806:5413:1716:4519:3020:50
26.03.202505:2606:5213:1616:4519:3120:51
27.03.202505:2406:5113:1616:4619:3220:52
28.03.202505:2206:4913:1616:4619:3320:54
29.03.202505:2006:4713:1616:4719:3420:55
30.03.202505:1906:4613:1516:4719:3520:56
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE TERAVİH SAATLERİ

İstanbul Büyükçekmece teravih namazı saat kaçta?

Büyükçekmece teravih namazı ne zaman kılınacak? Büyükçekmece teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Büyükçekmece teravih namazı saati, 20:22 yatsı vakti ile başlayacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ

Arnavutköy Namaz Saatleri

Avcılar Namaz Saatleri

Başakşehir Namaz Saatleri

Beylikdüzü Namaz Saatleri

Büyükçekmece Namaz Saatleri

Çatalca Namaz Saatleri

Çekmeköy Namaz Saatleri

Esenyurt Namaz Saatleri

Kartal Namaz Saatleri

Küçükçekmece Namaz Saatleri

Maltepe Namaz Saatleri

Pendik Namaz Saatleri

Sancaktepe Namaz Saatleri

Şile Namaz Saatleri

Silivri Namaz Saatleri

Sultanbeyli Namaz Saatleri

Sultangazi Namaz Saatleri

Tuzla Namaz Saatleri

Adalar Namaz Saatleri

Ataşehir Namaz Saatleri

Bağcılar Namaz Saatleri

Bahçelievler Namaz Saatleri

Bakırköy Namaz Saatleri

Bayrampaşa Namaz Saatleri

Beşiktaş Namaz Saatleri

Beykoz Namaz Saatleri

Beyoğlu Namaz Saatleri

Esenler Namaz Saatleri

Eyüp Namaz Saatleri

Fatih Namaz Saatleri

Gaziosmanpaşa Namaz Saatleri

Güngören Namaz Saatleri

Kadıköy Namaz Saatleri

Kağıthane Namaz Saatleri

Sarıyer Namaz Saatleri

Şişli Namaz Saatleri

Ümraniye Namaz Saatleri

Üsküdar Namaz Saatleri

Zeytinburnu Namaz Saatleri

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? BÜYÜKÇEKMECE İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? BÜYÜKÇEKMECE İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 BÜYÜKÇEKMECE Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

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