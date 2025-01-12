İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla 1532 memur alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memurlar, İBB bünyesinde istihdam edilecek. Peki, İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? - 1

İBB, 1532 memur alımı sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Adaylar, 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuruları gerçekleştirecek.

Her aday, yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? - 2

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? - 3

İtfaiye eri ve zabıta memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? - 4

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR 24 ŞUBAT 2025'TE İLAN EDİLECEK

Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER