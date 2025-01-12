İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla 1532 memur alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memurlar, İBB bünyesinde istihdam edilecek. Peki, İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
İBB, 1532 memur alımı sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Adaylar, 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuruları gerçekleştirecek.
Her aday, yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek.