İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) memur alımı ilanı yayımlandı: İBB memur alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.