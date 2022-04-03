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İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü

Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. Sahil havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 03.04.2022 - 07:34

İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 1

Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.

İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 2

Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da gözlendi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 3

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE DAHA İYİYDİ"

Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1,5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.

İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 4

Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 5
İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 6
İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 7
İstanbul Caddebostan sahilinde deniz çekildi: Kirlilik görüldü - 8

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