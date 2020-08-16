İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu

Trakya’ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara kesiminde yoğunluk meydana geldi.

İHA 16.08.2020 - 21:32

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 1
İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günübirlik gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara karayolu kesiminde yoğunluk meydana geldi.
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 2
Malkara ilçesinin Şarköy Kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 3
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 4
Yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 5
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk: 5 kilometrelik araç kuyruğu - 6

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