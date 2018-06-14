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İstanbul çıkışında bayram trafiği

Anadolu Ajansı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

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    Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyolun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı.
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    Özellikle Ankara istikametinde yolun iki şeride düştüğü Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.
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    D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında seyretti.
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    Öte yandan otoyolda belirli aralıklarla konuşlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, aracı bozulanlara yardımcı oldu.
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    Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde de yoğunluk yaşandı.

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    Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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    Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun yarın resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.
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