İstanbul çıkışında bayram trafiği
Anadolu Ajansı
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.
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1Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyolun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı.
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2Özellikle Ankara istikametinde yolun iki şeride düştüğü Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.
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3D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında seyretti.
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4Öte yandan otoyolda belirli aralıklarla konuşlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, aracı bozulanlara yardımcı oldu.
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Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde de yoğunluk yaşandı.
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6Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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7Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun yarın resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.
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