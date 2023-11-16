İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık raporunu yayımladı. Bugün, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun genelinde çok bulutlu ve yağış bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.