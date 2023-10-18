İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu gece yarısından itibaren başlayan kuvvetli yağışla beraber İstanbul'da su baskınları yaşanabilir. Akşam saatlerine kadar yer yer şiddetini artırması beklenen yağışa karşı NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bazı ilçelere uyarıda bulundu. Öte yandan Çalışkan, cuma gününden itibaren artacak sıcaklıkla "pastırma yazı"nın yaşanacağını söyledi.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren başlayan sağanak yarın gün boyu devam edecek.

Beklenen kuvvetli yağışla birlikte İstanbul'da meydana gelebilecek su baskınlarına karşı uyarıda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan; Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beykoz. Çekmeköy , Maltepe, Ümraniye, Başakşehir'e yönelik uyarıda bulundu.

Öte yandan Çalışkan, "Yağışın ardından sıcaklıklar yükselecek. Cuma gününden itibaren lodosla birlikte megakentte 4 gün "pastırma yazı" yaşanacak." bilgisini de verdi. 

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için paylaştığı bilgilere ise şu şekilde:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ülke geneli aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadaniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İstanbul'da hava i̇ki̇ gün daha bulutlu ve soğuk. Sıcaklık 17 derece. Yağış salı günü zayıf, Çarşamba orta kuvvetli̇. Ankara açık, öğle 20, gece 8 derece. Çarşamba başkentte de yağış var. İzmi̇r güneşli̇, 24 derece ama rüzgar daha seri̇n esmeye başladı. Bursa az bulutlu 20, Antalya güneşli̇ 27 derece.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Marmara'da poyraz sert ve soğuk esi̇yor, Edi̇rne, Kocaeli̇ ve Çanakkale 18, Balıkesi̇r 19 derece.
Salı hava bulutlu, Çarşamba yi̇ne yağmur var.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İç Anadolu salı açık, Si̇vas 19, Eski̇şehi̇r ve Konya 21 derece. Gece Kayseri̇ 4 dereceye kadar geri̇li̇yor. Çarşamba bölgede yağmurlu bir gün olacak.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Ege'de açık, rüzgar geçti̇ği̇mi̇z günlere göre daha seri̇n esi̇yor. Bölgede bu hafta önemli̇ bi̇r yağış beklenmi̇yor. Mani̇sa 25, Muğla 27, Afyon 22, Bodrum 28 derece. Gece Afyon 7 dereceye düşüyor.

Akdeni̇z güneşli̇, Çarşamba Adana, Hatay, K.Maraş kesi̇mi̇nde ve güneydoğuda yeni̇den sağanak yağış bekleni̇yor. Adana ve Mersi̇n 27, Gazi̇antep 25, Di̇yarbakır 28 derece.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Karadeni̇z bu hafta en fazla yağış alan bölge. Yağmur salı daha çok Ri̇ze, Artvi̇n tarafını etki̇leyecek. Çarşamba Batı Karadeni̇z'de tekrar kuvetlenecek. Hava soğudu, sıcaklık çoğu yerde 17-19 derecelerde.

Doğu Anadolu'da az noktada görülen yağmur, Çarşamba bölge geneli̇ne yayılacak.
Erzurum 14, Malatya 21 derece.

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Sarı kod verilen iller şöyle:

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, İstanbul, Mersin, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Sinop, Sakarya, Kocaeli

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

18 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

19 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

20 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

21 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

22 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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