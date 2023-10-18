İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu gece yarısından itibaren başlayan kuvvetli yağışla beraber İstanbul'da su baskınları yaşanabilir. Akşam saatlerine kadar yer yer şiddetini artırması beklenen yağışa karşı NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bazı ilçelere uyarıda bulundu. Öte yandan Çalışkan, cuma gününden itibaren artacak sıcaklıkla "pastırma yazı"nın yaşanacağını söyledi.
Cuma gününe kadar etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklık yükselecek.