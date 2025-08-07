İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Megakentte bugün de bazı ilçelerde sağanak yağışı beklenirken poyrazın birçok bölgede kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul dahil 17 il gök gürültülü sağanak uyarısı verdi.
Afrika sıcaklarının ardından tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi.
Yaz aylarında yüksek sıcaklıktan kaynaklı buharlaşma ve yağışsızlık birçok ilde su kesintilerine neden olurken dün etkili olan sağanak yağışlar sevindirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.