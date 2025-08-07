İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor!

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Megakentte bugün de bazı ilçelerde sağanak yağışı beklenirken poyrazın birçok bölgede kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul dahil 17 il gök gürültülü sağanak uyarısı verdi.

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 1

Afrika sıcaklarının ardından tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıktan kaynaklı buharlaşma ve yağışsızlık birçok ilde su kesintilerine neden olurken dün etkili olan sağanak yağışlar sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 2

Bugün de megakenttin bazı ilçelerinde sağanak geçişleri olacak.

İstanbul, Bursa ve İzmir boyunca poyraz kuvvetli esecek.

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 3

17 İL İÇİN UYARI 

Meteoroloji, İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi.

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 5

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 6

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 7

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 8

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DAHA FAZLA GÖSTER