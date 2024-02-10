İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.