İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil bölge bölge hava durumu...

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Artvin, Balıkesir Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari,  İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodla uyarı yaptı.

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA HAVA DURUMU

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

EGE HAVA DURUMU

Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

İÇANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

10 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

11 ŞUBAT PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

12 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 18

13 ŞUBAT SALI HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 19

14 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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