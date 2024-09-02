İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'un da dahil olduğu illerdeki vatandaşlardan sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istendi. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimler parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.