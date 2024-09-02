İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'un da dahil olduğu illerdeki vatandaşlardan sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istendi. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimler parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 2

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 3

6 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafındna bugün için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 

SARI KODLU UYARI NEDİR? 

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 12

2 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 13

3 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 14

4 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 15

5 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 16

6 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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