İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul deprem bölgesi mi, hangi ilçelerde deprem riski var?

İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunuyor. Avrupa Yakası’nda deprem riski olan ilçeler dikkat çekiyor. İstanbul Kuzey ANadolu Fay Hattı üzerinde bulunurken deprem riski açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz Kolu, Büyükçekmece’nin 15 kilometre açığında bulunuyor. AFAD yaşanan depremin büyüklüğüü 6.2 olarak açıkladı. İstanbul’da yeni depremler yaşanmaya devam ediyor. Peki İstanbul deprem bölgesi mi? İstanbul’da hangi ilçeler deprem riski taşıyor? İşte, İstanbul deprem riski haritasının detayları…