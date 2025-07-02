İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler

Bursa merkezli deprem İstanbul’da da birçok ilçede hissedildi. İstanbul’da deprem riskinin yüksek olduğu ilçeler ise merak ediliyor. AFAD’ın açıkladığı veriye göre Gemlik’te 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. İstanbul Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alırken deprem riski açısından 2. ve 3’ncü riskli iller arasında yer alıyor. Bursa’da gerçekleşen deprem İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda da hissedildi. Peki İstanbul deprem bölgesi mi? İstanbul’da deprem riski yüksek iller hangileri? İşte, İstanbul deprem risk haritası…

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler - 1

İstanbul’da son olarak 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşmişti. Binalarda küçük hasarlar gerçekleşirken 2 Temmuz saat 13.57’de yeni bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik olarak açıklandı. İstanbul’da deprem bazı bölgelerde paniğe sebep olurken bazı vatandaşlar sokağa döküldü. Fay hattına yakınlığıyla bilinen birinci derece riskli ilçeler arasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler yer alıyor. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde deprem riski var? İşte, İstanbul deprem riski olan ilçeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler - 2

İSTANBUL DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025

Görselde kırmızı olarak gösterilen bölgeler birinci derece riskli ilçeler arasında yer alıyor. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler - 3

İSTANBUL DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER HANGİLERİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, en sağlam ve en riskli ilçeleri açıkladı. Parsel bazında yersel değişimler olduğunu ifade eden Ersoy, "Benim söyleminden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz" dedi.

Şile
Çekmeköy
Beykoz
Ümraniye
Kadıköy
Ataşehir
Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)
Maltepe
Pendik
Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler - 4

BURSA MERKEZLİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

AFAD verilerine göre deprem Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yaşandı.

12,91 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem 13.57'de meydana geldi.

Deprem, birçok il tarafından hissedildi.

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