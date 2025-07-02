İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul’da deprem riski yüksek ilçeler hangileri? Yüksek riskli ve az riskli ilçeler
Bursa merkezli deprem İstanbul’da da birçok ilçede hissedildi. İstanbul’da deprem riskinin yüksek olduğu ilçeler ise merak ediliyor. AFAD’ın açıkladığı veriye göre Gemlik’te 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. İstanbul Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alırken deprem riski açısından 2. ve 3’ncü riskli iller arasında yer alıyor. Bursa’da gerçekleşen deprem İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda da hissedildi. Peki İstanbul deprem bölgesi mi? İstanbul’da deprem riski yüksek iller hangileri? İşte, İstanbul deprem risk haritası…
İstanbul’da son olarak 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşmişti. Binalarda küçük hasarlar gerçekleşirken 2 Temmuz saat 13.57’de yeni bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik olarak açıklandı. İstanbul’da deprem bazı bölgelerde paniğe sebep olurken bazı vatandaşlar sokağa döküldü. Fay hattına yakınlığıyla bilinen birinci derece riskli ilçeler arasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler yer alıyor. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde deprem riski var? İşte, İstanbul deprem riski olan ilçeler…