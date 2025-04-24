İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı

DEPREMİ 5,0 ŞİDDETİNİN ALTINDA HİSSEDEN İLÇELER

İstanbul’un batısında yer alan Çatalca’da deprem 5,0 şiddetiyle hissedildi. Başakşehir ve Bakırköy’de ise sarsıntı 4,9 olarak kaydedildi. Arnavutköy ve Ümraniye'de hissedilen 4,6’lık sarsıntılar, vatandaşları kısa süreli de olsa tedirgin etti.



İstanbul’un merkezi ilçeleri de depremin etkisini hafif de olsa hissetti. Fatih, Bayrampaşa ve Ataşehir’de sarsıntı 4,5 büyüklüğünde kaydedildi. Sarıyer’de ise bu değer 4,4 oldu. Boğaz hattındaki Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu’nda deprem 4,3 seviyesinde yaşandı.