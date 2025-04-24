İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı
İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen 6.2 ve en büyüğü 5.9 şiddetindeki artçı depremlerin ardından büyük panik yaşandı. Şiddetli sarsıntılar nedeniyle birçok ilçe depremi hissetti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul depreminin hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildiği açıklandı. İşte İstanbul depremini en çok ve en az hisseden ilçeler.
İstanbul'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde yaşanan deprem, şehrin birçok ilçesinde paniğe neden oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin etkisi özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun şekilde hissedildi. Peki, İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? İşte İstanbul depremini en çok ve en az hisseden ilçeler.