İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen 6.2 ve en büyüğü 5.9 şiddetindeki artçı depremlerin ardından büyük panik yaşandı. Şiddetli sarsıntılar nedeniyle birçok ilçe depremi hissetti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul depreminin hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildiği açıklandı. İşte İstanbul depremini en çok ve en az hisseden ilçeler.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 1

İstanbul'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde yaşanan deprem, şehrin birçok ilçesinde paniğe neden oldu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, depremin etkisi özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun şekilde hissedildi. Peki, İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? İşte İstanbul depremini en çok ve en az hisseden ilçeler.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 2

EN ŞİDDETLİ SARSINTI BEYLİKDÜZÜ'NDE YAŞANDI

Deprem, Beylikdüzü ilçesinde adeta yeri göğü sarstı. İlçede sarsıntının 6,1 büyüklüğünde hissedildiği bildirildi. Hemen ardından gelen veriler, Esenyurt ve Büyükçekmece'nin de 6 büyüklüğündeki depremlerle sallandığını ortaya koydu.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 3

AVCILAR VE SİLİVRİ'DE DE DEPREM NET HİSSEDİLDİ

Depremin etkisi sadece bu üç ilçeyle sınırlı kalmadı. Avcılar'da 5,9; Silivri’de ise 5,5 şiddetinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşları sokaklara döktü. Küçükçekmece’de ise depremin şiddeti 5,2 olarak kaydedildi.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 4

ESENLER VE ZEYTİNBURNU ARASINDA 0,2'LİK FARK

Küçükçekmece’yi takip eden ilçe Esenler oldu. Buradaki sarsıntı 4,9 olarak ölçüldü. Güngören, Sultangazi, Bağcılar ve Bahçelievler’de depremin büyüklüğü 4,8 olarak kayıtlara geçti. Zeytinburnu’nda ise bu rakam 4,7’ye düştü.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 5

DEPREMİ 5,0 ŞİDDETİNİN ALTINDA HİSSEDEN İLÇELER

İstanbul’un batısında yer alan Çatalca’da deprem 5,0 şiddetiyle hissedildi. Başakşehir ve Bakırköy’de ise sarsıntı 4,9 olarak kaydedildi. Arnavutköy ve Ümraniye'de hissedilen 4,6’lık sarsıntılar, vatandaşları kısa süreli de olsa tedirgin etti.

İstanbul’un merkezi ilçeleri de depremin etkisini hafif de olsa hissetti. Fatih, Bayrampaşa ve Ataşehir’de sarsıntı 4,5 büyüklüğünde kaydedildi. Sarıyer’de ise bu değer 4,4 oldu. Boğaz hattındaki Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu’nda deprem 4,3 seviyesinde yaşandı.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 6

Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane’de 4,3 şiddetinde hissedilen sarsıntı, Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi. Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te 4,2; Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Beykoz ve Sultanbeyli'de ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 7

İstanbul’un doğusundaki Kartal’da deprem 3,9; Şile’de ise 3,8 şiddetinde hissedildi. Bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, vatandaşlar geceyi tedirgin geçirdi.

İstanbul depremi hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildi? USGS deprem haritasıyla paylaştı - 8

DEPREMİ O İLÇE 8,1 İLE HİSSETTİ

Depremin en yoğun hissedildiği nokta, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi oldu. USGS verilerine göre, Çorlu’nun Esentepe ve Kazımiye mahallelerinde depremin şiddeti MMI (hissedilen deprem) skalasında 8,1’e kadar ulaştı. 

Tekirdağ kent merkezinde sarsıntı 5,4 olarak ölçüldü.

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