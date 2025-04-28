İstanbul depremi öncesi garip olay: Bir gün önce yoğun olarak hissedilmiş
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce yoğun gaz kokusu hissedilmiş. Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde, Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi.