İstanbul depreminin ardından okullarda bugün
İHA
İstanbul depreminin ardından bazı okullarda eğitime devam edilirken valilikten yapılan açıklama doğrultusunda teknik inceleme yapılması ön görülen 9 ilçedeki 14 okulda okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
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İstanbul’da iki gün arayla meydana gelen depremlerin meydana getirdiği tedirginlik sürüyor.
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2Öğrencilerin bir kısmı okullarına devam ederken bazı veliler deprem tehlikesi nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.
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3İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda, İstanbul'da detaylı inceleme yapılması için bazı okulların 1 gün süreli eğitime ara verileceği duyuruldu.
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İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
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EĞİTİME ARA VEREN OKULLAR
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi,
Yenibosna Ortaokulu
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6Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
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Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL,
Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTALSultangazi, İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu