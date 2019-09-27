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İstanbul depreminin ardından okullarda bugün

İHA

İstanbul depreminin ardından bazı okullarda eğitime devam edilirken valilikten yapılan açıklama doğrultusunda teknik inceleme yapılması ön görülen 9 ilçedeki 14 okulda okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

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    İstanbul’da iki gün arayla meydana gelen depremlerin meydana getirdiği tedirginlik sürüyor.

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    Öğrencilerin bir kısmı okullarına devam ederken bazı veliler deprem tehlikesi nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.
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    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda, İstanbul'da detaylı inceleme yapılması için bazı okulların 1 gün süreli eğitime ara verileceği duyuruldu.
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    İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

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    EĞİTİME ARA VEREN OKULLAR

    EĞİTİME ARA VEREN OKULLAR

    Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

    Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

    Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi,

    Yenibosna Ortaokulu

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    Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
    Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
    Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
  • 7

    Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, 
    Kanarya Ortaokulu

    Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
    Çatalca: Arif Nihat Asya MTALSultangazi, İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

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