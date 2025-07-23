İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak
İstanbul'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığının bugün 40 dereceyi bulması bekleniyor. Asıl tehdit ise nem. Öğle saatlerinde yüzde 40 dolaylarında seyretmesi beklenen nem oranı, gece yarısına gelindiğinde yüzde 90'a yaklaşacak. Artan nem, havayı daha da sıcak hissettirecek.
Afrika sıcakları etkisini gösteriyor.
Bugün birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Öyle ki İstanbul, 41 derece sıcaklık görülen Şanlıurfa ile aynı değerlere ulaşacak.
İstanbul'da Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de dün hava sıcaklığı gölgede 38 dereceye ulaştı.
Bu noktalarda güneş altı ise 50 dereceyi buldu.
İstanbul'un temmuz ayı sıcaklık rekorunun 2000 yılında 40,6 derece ile kırıldığını anımsatan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Önceki yıllarda tabii ki sıcaklık 35 dereceyi görüyürodu ancak 40 dereceye ulaştığı zamanlar oldukça nadir oluyordu." dedi.
Bugünün, dünden daha sıcak olması bekleniyor.