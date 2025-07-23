İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak

İstanbul'da sıcak hava dalgası etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığının bugün 40 dereceyi bulması bekleniyor. Asıl tehdit ise nem. Öğle saatlerinde yüzde 40 dolaylarında seyretmesi beklenen nem oranı, gece yarısına gelindiğinde yüzde 90'a yaklaşacak. Artan nem, havayı daha da sıcak hissettirecek.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 1

Afrika sıcakları etkisini gösteriyor.

Bugün birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Öyle ki İstanbul, 41 derece sıcaklık görülen Şanlıurfa ile aynı değerlere ulaşacak.

İstanbul'da Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de dün hava sıcaklığı gölgede 38 dereceye ulaştı.

Bu noktalarda güneş altı ise 50 dereceyi buldu.

İstanbul'un temmuz ayı sıcaklık rekorunun 2000 yılında 40,6 derece ile kırıldığını anımsatan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Önceki yıllarda tabii ki sıcaklık 35 dereceyi görüyürodu ancak 40 dereceye ulaştığı zamanlar oldukça nadir oluyordu." dedi.

Bugünün, dünden daha sıcak olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 2

İSTANBULLU GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Dün etkili olan sıcak hava, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Afrika sıcaklarından bunalan istanbullular, kendilerini dışarı attı.

Kimileri sahillere geldi, kimileri ise kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 3

"MECBUR DEĞİLSENİZ EVDE KALIN"

Uzmanlar, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısında bulunuyor.

Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Sebzeci, "Bu kadar aşırı sıcaklarda sabah 10.00 ile normalde 16.00'ya kadar diyoruz ama 16.30-17.00'lere kadar dışarı çıkmamamız gerekiyor." dedi.

Aşırı sıcak nedeniyle sıvı kaybı ve tuz kaybına dikkat çeken Sebzeci, bu durumun birçok probleme neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında tüketilen gıdaların da vücudu yormayacak türden olması tavsiye ediliyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN DAHA DA SICAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, bugün İstanbul'da hava dünden daha sıcak olacak.

Megakentte hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren artışa geçecek. Kentte hava sıcaklığının 37 derece olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da gölgede 40-41 derece hava sıcaklığı ölçülmesi beklendiğini söyledi.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 5

İSTANBUL'DA NEM ARTACAK

Öğle saatlerinde sıcak havanın etkili olacağı İstanbul'da nem oranı, akşam saatleri yaklaştıkça artışa geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 12.00'de yüzde 26 dolaylarında seyreden nem oranı, akşam saatlerine doğru hızla artacak.

Megakentte nem oranı saat 18.00'e gelindiğinde yüzde 43'e ulaşacak.

İlerleyen saatlerde yüzde 76'yı geçmesi beklenen nem oranı, gece yarısına gelindiğinde zirveyi görecek.

İstanbul'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı nem oranı yüzde 86'ya yükselecek.

Sıcak havayla birleşecek olan nemin, havayı daha da sıcak hissettirmesi bekleniyor.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 6

ANKARA VE İZMİR'DE DE HAVA ÇOK SICAK

Başkent Ankara'da da aşırı sıcak etkisini hissettirecek. Ankara 37, İzmir 40 derece olacak.

Güneyde de sıcaklıklar yüksek. Antalya 38, Adana 39 dereceyi görecek.

Güneydoğu Anadolu ise kavrulacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş dolayları 44 derece olacak.

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının beş gün sürmesi bekleniyor.

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 7

23 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 8

24 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 9

25 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 10

26 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU

İstanbulluları bekleyen zor gece: Artış 18.00'de başlayacak, 00.00'da zirveye ulaşacak - 11

27 TEMMUZ 2025 HAVA DURUMU

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