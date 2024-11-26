İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dumandan etkilenme riski nedeniyle üst katta bulunan hastalarımız alt kata transfer edilmiş, gerekli müdahalelerden sonra durum normale dönmüş ve hastalar tekrar kendi yerlerine alınmıştır. Herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp hastane tedavi hizmetlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.