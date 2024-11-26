İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı. Yangının çıktığı noktayab yakın yerdeki hastalar tahliye edildi. Alevler, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - 1

Fatih Samatya'daki hastanenin alt katındaki depoyla laboratuvardan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirilirken, yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 19 araç ve 72 itfaiye personeliyle müdahale edildi.

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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - 2

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın alt katlarına indirilen hastalar çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tedavilerinin yapıldığı servislere alındı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - 3

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dumandan etkilenme riski nedeniyle üst katta bulunan hastalarımız alt kata transfer edilmiş, gerekli müdahalelerden sonra durum normale dönmüş ve hastalar tekrar kendi yerlerine alınmıştır. Herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp hastane tedavi hizmetlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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