İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı. Yangının çıktığı noktayab yakın yerdeki hastalar tahliye edildi. Alevler, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesiyle kontrol altına alındı.
Fatih Samatya'daki hastanenin alt katındaki depoyla laboratuvardan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirilirken, yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 19 araç ve 72 itfaiye personeliyle müdahale edildi.