İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj

“VATANIMA VE MİLLETİME HİZMET ETME ŞEREFİNE NAİL OLDUM”

Emekliye ayrılan Zafer Aktaş ise şunları söyledi:

“15 Haziran 2020 tarihinde atanmış olduğum İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden emeklilik gerekçesiyle ayrılıyorum, yaş haddi gerekçesiyle. 4 buçuk yıl İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sizlerin destekleri ve sevgili arkadaşlarımla beraber canla başla görev yaptık.

Bu görev süresince bizden desteklerinizi esirgemediniz. Her daim yanımızda oldunuz. 1979 yılında teşkilata girdim. Yaklaşık 45 yıllık bir süre zarfında, bu teşkilat içerisinde mensubu olmaktan gurur duyduğum vatanıma ve milletime hizmet etme şerefine nail oldum. Teşkilatımdan görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla emekliye ayrılıyorum.

Selami kardeşimiz daha evvelden adına halef ve selef olduğumuz arkadaşımız. Bilgisi, becerisi, birikimi ve kariyeriyle beraber İstanbul’daki görevini layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”