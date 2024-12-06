İstanbul Emniyeti’nde devir teslim töreni: Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan ilk mesaj
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın emekliye ayrılmasının ardından, görevi Selami Yıldız devraldı. Göreve başlayan Yıldız, “İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Aktaş’ın yerine İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı.