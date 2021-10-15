İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 3 katlı bir binanın doğalgaz hattında meydana gelen parlama sonrası yangın çıktı. İki daire alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Haberler - İHA 15.10.2021 - 05:52

İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 1
Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 2
Binanın giriş katında bulunan hurda ve kağıt yığınları nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara da sirayet etti. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 3
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 4
Yangınının büyümesiyle birlikte alevler kısa sürede binanın 1'inci ve 2'nci katındaki daireleri sardı.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 5
Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken binadaki yangın yandaki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 6
Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz hattında parlama - 7

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