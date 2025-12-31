İstanbul Eyüpsultan'da faciadan dönüldü. "Korkulan başa geldi"
31.12.2025 10:17
DHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yıkım aşamasında bulunan ve bağlantı noktaları kesilen binanın duvarı, fırtınanın da etkisiyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, iki araçta hasar oluştu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Ferhatpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, dün saat 14.00 sıralarında yıkım aşamasında ve bağlantı noktaları kesilen binada boşta kalan tuğla duvar, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak aşağıya düştü.
Duvar parçaları park halindeki araçların üzerine düşerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Binadan kopan parçaların zarar verdiği araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.
"KORKULAN BAŞA GELDİ"
Görgü tanıklarından Adem Kurtuluş, "Bağlantıların kesildiğini gördüm. Dikkat edin çünkü ben her gün bu yolu kullanıyorum diye uyardım. En sonunda da korkulan başa geldi. Bağlantılar kesildiğinden duvar da boşa çıktı." diye konuştu.
"DUVARIN UÇTUĞUNU GÖRDÜK"
Zarar gören araç sahibinin ağabeyi Şeref Güney ise "Yukarıdaki duvarın uçtuğunu gördük. Buradaki inşaat şu an yıkım aşamasında zaten. Sadece fırtınanın etkisiyle duvar geldi, araçların üzerine düştü. Kardeşlerim karakolda bununla alakalı tutanak tutturmaya gittiler." dedi.