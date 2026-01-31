İstanbul faciadan döndü

31.01.2026 07:13

AA

Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 2 minibüste çıkan yangın felakete dönüşmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Kağıthane Cendere Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede minibüsü saran alevler aracın hemen yanında bulunan diğer minibüse de sıçradı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı akaryakıt istasyonunda alevlerin pompalara sıçraması önlendi ve büyük bir felaketin önüne geçildi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

