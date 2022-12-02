İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı

İstanbul Fatih'te Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada, otobüsten düşen 1 yolcu ile balık tutan 2 kişi yaralandı

İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı - 1

İstanbul Galata Köprüsü'nde İETT otobüsü kaza yaptı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı - 2

Kaza köprünün Eminönü'nü istikametinde meydana geldi.

İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı - 3

Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı - 4

BALIK TUTANLAR YARALANDI

İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde kaza: Balık tutanlar yaralandı - 5

Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

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