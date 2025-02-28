İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? GAZİOSMANPAŞA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? GAZİOSMANPAŞA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 GAZİOSMANPAŞA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
İstanbul Gaziosmanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Gaziosmanpaşa için iftar saatleri ne kadar kaldı? Gaziosmanpaşa iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Gaziosmanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İstanbul Gaziosmanpaşa oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
İstanbul Gaziosmanpaşa iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Gaziosmanpaşa Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Gaziosmanpaşa oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Gaziosmanpaşa iftar vakti saati 19:01 vaktinde okunacak.