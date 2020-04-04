İstanbul girişinde uzun araç kuyruğu

Corona virüs salgını nedeniyle 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen istisnai şartları taşımadığı halde İstanbul'a girmeye çalışan araçlar nedeniyle Kocaeli sınırında uzun arç kuyrukları oluştu. Bölgedeki denetimleri NTV'den Cüneyt Ali Horozal görüntüledi.

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NTV 04.04.2020 - 10:28

Corona virüs önlemleri kapsamında gece saat 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı.

Yalnızca gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçlarına izin veriliyor.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevinde olanlar da görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş çıkış yapabilecekler.

Çalışanların iş yeri ve ikametleri farklı illerdeyse yerleşim yeri ikamet belgesi ve SGK kayıt belgelerini göstererek işe gidebilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın duyurduğu kararın gece itibariyle yürürlüğe girmesinin ardından polis ekipleri denetimlerini artırdı.

30 büyükşehir giriş çıkışında olduğu gibi Kocaeli-İstanbul sınırında da polis ekipleri görev yapıyor.

Denetimler nedeniyle İstanbul girişinde uzun araç kuyrukları oluştur. Polis ekipleri istisnai şartları taşımayan araçları kontrol noktasından geri çeviriyor.

Bölgedeki denetimleri NTV ekibinden kameraman Cüneyt Ali Horozal görüntüledi.