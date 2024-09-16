İstanbul güne sağanakla başladı

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul güne sağanakla başladı - 1

Haftanın ilk mesai gününde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul güne sağanakla başladı - 2

Yağmurdan korunmak isteyen yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullananlar da ıslanmamak için bir süre duraklarda bekledi.

İstanbul güne sağanakla başladı - 3

Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul güne sağanakla başladı - 4

Yeşilköy sahil yolunda yoğun yağış nedeniyle Yeşilyurt Köprüsü'nün altında bulunan yolda su birikintisi oluştu.

Burada seyir halinde olan sürücüler güçlükle ilerlemeye çalışırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı. Biriken su, belediye ekiplerince vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

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