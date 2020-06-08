İstanbul haftaya yine trafikle uyandı

Kontrollü Sosyal Hayat'ın, 1 Haziran'dan itibaren başlaması ile birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Yeni haftaya uyanan İstanbullular, bu sabah da köprü ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.
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DHA 08.06.2020 - 09:22
Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından İstanbullular sabah saatlerinde yollara düştü.
Metrobüslerde maske takma zorunluğu olduğu belirtilirken bu kurala büyük oranda uyulduğu görüldü.
Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, ''Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz'' dedi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk da görüntülendi.
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