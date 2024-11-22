İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!)
Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlardan gelecek olan sistem, hafta sonu boyunca Edirne’den başlayarak tüm Anadolu’yu etkisi altına alacak. Sistem İstanbul’a bu akşam saatlerinde önce şiddetli lodosu getirecek. Yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanması muhtemel. Lodosun ardından İstanbul’da şiddetli bir yağış başlayacak. Yağış sırasında megakentte kar geçişi görülmesi de olası. Beklenen fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir uyarıda bulundu. AKOM’un uyarısında, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde dikkatli olunması istendi.
Balkanlardan ilk kar yağışı geliyor.
Dün Türkiye üzerinden bir cephe sistemi geçti. O sistem Türkiye’yi terk etmek üzere.
Bu akşam ise yeni bir sistem geliyor.