İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!)

Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlardan gelecek olan sistem, hafta sonu boyunca Edirne’den başlayarak tüm Anadolu’yu etkisi altına alacak. Sistem İstanbul’a bu akşam saatlerinde önce şiddetli lodosu getirecek. Yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanması muhtemel. Lodosun ardından İstanbul’da şiddetli bir yağış başlayacak. Yağış sırasında megakentte kar geçişi görülmesi de olası. Beklenen fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir uyarıda bulundu. AKOM’un uyarısında, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde dikkatli olunması istendi.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 1

Balkanlardan ilk kar yağışı geliyor.

Dün Türkiye üzerinden bir cephe sistemi geçti. O sistem Türkiye’yi terk etmek üzere.

Bu akşam ise yeni bir sistem geliyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 2

AKŞAM 19.00’DA İSTANBUL’A ULAŞACAK

Sistem, akşam saat 19.00’dan sonra etkisini hissettirmeye başlayacak.

Fırtına gece yarısı şiddettini artıracak. İstanbul, Bursa, Çanakkale etkili olacak.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 3

NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, fırtınanın gece yarısı şiddetleneceğini söyledi.

Gece uyumadan önce sobaların söndürülmesi, kombilerin ise kontrol edilmesi çağrısını yapan Çalışkan, yarın sabah hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini söyledi.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 4

İstanbul’da etkili olacak lodosun ardından ise şiddetli bir yağmur başlayacak.

Cumartesi günü etkili olması beklenen yağış, Marmara geneli ve Kuzey Ege’de kendisini gösterecek.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 5

Hava hızlı soğuyacak, Kırklareli ve Edirne’de kar etkili olacak.

İstanbul’da ise cumartesi günü kar geçişi ihtimali var.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 6

AKOM’DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, yarın akşam saatleri ile pazar günü sabah saatlerinde yağışların; karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 7

TÜM ANADOLU’YA YAYILACAK

Sistem İstanbul üzerinden girip, tüm Anadolu’ya yayılacak.

Cumartesi günü geç saatlerde Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir’de kar etkili olacak.

Kar yağışı, pazar günü doğu kesimlere doğru ilerlemiş olacak.

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 8

Adana, Gaziantep, Osmaniye çevrelerinde ise aynı gün sel tehlikesi var.

Sistem pazartesi günü etkisini yitirecek.
İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 9

SAAT SAAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 10

SAAT SAAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 11

SAAT SAAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul haritada kırmızıya büründü: Önce lodos gelecek ardından tüm kenti etkisi altına alacak (Hafta sonuna dikkat!) - 12

SAAT SAAT BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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