İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı

CAMDAN YOLA FIRLADI

Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.