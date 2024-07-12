İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı

İstanbul Havalimanı yolunda otomobille seyreden 20 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp takla attı. Kullanılamaz hale gelen aracın camından fırlayan genç, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Gencin emniyet kemeri takmadığı ve işe yetişmek için süratli seyrettiği iddia edildi.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 1

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 2

Kontrolden çıkan araç takla atarak kullanılmaz hale gelirken, emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç ön camdan yola fırladı.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 3

CAMDAN YOLA FIRLADI

Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 4

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 5

Kullanılamaz hale gelen araç ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 6

Gencin işe yetişmek için süratli gittiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 7

MEMLEKETİNDE TOĞRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılan genç, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi.

İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı - 8

Gencin cenazesinin memleketi olan Hakkari Yüksekova'da toprağa verileceği öğrenildi.

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