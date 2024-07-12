İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: 20 yaşındaki genç camdan fırladı
İstanbul Havalimanı yolunda otomobille seyreden 20 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp takla attı. Kullanılamaz hale gelen aracın camından fırlayan genç, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Gencin emniyet kemeri takmadığı ve işe yetişmek için süratli seyrettiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.