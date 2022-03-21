İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 'yutucu' olarak tabir edilen 7 uyuşturucu kuryesinin midesinde 11 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 8 kişi tutuklandı.

Haberler - DHA 21.03.2022 - 16:47

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 1

Etiyopya'dan İstanbul'a gelen uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcuların 'yutucu' olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabileceği tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 2

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Hava Takip Sistemi'nden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. Narkotim ekiplerince takibe alınan 6 kişinin şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini artırdı.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 3

Bunun üzerine görevli ekipler tarafından şüpheli olduğu düşünülen 6 yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yer alan 'yutucu' tespit cihazı ile gerekli kontrollerden geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 4

Yapılan ön kontrollerde şüphelilerin midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde 761 adet ve toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 5

İkinci operasyonda, başka yolcunun da 'yutucu' kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 6

Yolcuda, 'yutucu' tespit cihazı ve ardından sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucu 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 7

Ayrıca yakalanan şüphelileri 'de karşılayacak Nijerya uyruklu da kaldığı otelde gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı - 8

TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve 1'i organizatör, 7'si kurye olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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