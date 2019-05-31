İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Öte yandan, tam kapasite hizmet sunmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını karşılayacak olmanın heyecanıyla, tüm hazırlıklarını tamamladı. Havalimanının işletmesini üstlenen İGA'nın bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında olacağı belirtildi. Dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı’nda yaşanması öngörülen yoğunluğa karşı özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave X-Ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanı'na aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenledi. Bu kapsamda, 31 Mayıs-4 Haziran'da İstanbul Havalimanı otoparkına 7-10 gün arası aracını park eden yolcular 7 gün abonelik ücreti ödeyecek. Yol güzergahında da oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirildi. Hasdal'daki yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı güzergahındaki trafik endişesinin ortadan kalktığı kaydedildi.