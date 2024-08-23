İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz”

İstanbul’dan Karadağ’ın Tivat kentine gidecek olan yolcular, iki gündür uçaklarının gelmemesi nedeniyle bekletiliyor. Çevredeki otellere yerleştirilen yolcular duruma tepki gösterirken, şirket yetkilileri durumun acentanın iptal haberini yolculara bildirmemesinden kaynaklandığını savundu.

İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz” - 1

Air Montenegro Havayolları’nın geçen çarşamba günü yapacağı İstanbul-Tivat seferi, uçağın kuşa çarpmasından dolayı iptal edildi.

Uçağın seferden çekilmesiyle, sefer iki günden beri yapılamadı.

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İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz” - 2

İptal nedeniyle 200’e yakın yolcu çevre otellere yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz” - 3

İstanbul Havalimanı’na gelerek havayolu şirketi yetkililerine tepki gösteren yolcular, “Bugün uçağa binmek üzere İstanbul Havalimanı’na tekrar getirdiler ama yine seferin iptal olduğunu söylediler. Burada kimse sorumluluk almıyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz. Burada insanların mağduru söz konusu. Burada bize gelip bizim daha yeni haberimiz oldu deniliyor. Tamam şirket suçlu, buradaki yetkililer de sorumluluktan kaçınamazlar. 24 saattir burada bekliyoruz.” diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz” - 4

YENİ UÇAK GÖNDERİLECEK

Yetkililer, Air Montenegro Havayolları’nın İstanbul-Tivat seferinin iptalinin acentelere bildirildiğini ve acentelerin yolculara bildirmediğini söyledi.

İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz” - 5

Dün yapılması gereken seferin uçağın kuşa çarpmasından dolayı iptal olduğunu, havayolu şirketinin başka bir uçak tahsis edeceğini ve yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

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