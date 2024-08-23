İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz”
İstanbul’dan Karadağ’ın Tivat kentine gidecek olan yolcular, iki gündür uçaklarının gelmemesi nedeniyle bekletiliyor. Çevredeki otellere yerleştirilen yolcular duruma tepki gösterirken, şirket yetkilileri durumun acentanın iptal haberini yolculara bildirmemesinden kaynaklandığını savundu.
Air Montenegro Havayolları’nın geçen çarşamba günü yapacağı İstanbul-Tivat seferi, uçağın kuşa çarpmasından dolayı iptal edildi.Uçağın seferden çekilmesiyle, sefer iki günden beri yapılamadı.