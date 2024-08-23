İstanbul Havalimanı’nda iki gündür uçak bekliyorlar: “Saatlerdir burada bekliyoruz”

İstanbul Havalimanı’na gelerek havayolu şirketi yetkililerine tepki gösteren yolcular, “Bugün uçağa binmek üzere İstanbul Havalimanı’na tekrar getirdiler ama yine seferin iptal olduğunu söylediler. Burada kimse sorumluluk almıyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz. Burada insanların mağduru söz konusu. Burada bize gelip bizim daha yeni haberimiz oldu deniliyor. Tamam şirket suçlu, buradaki yetkililer de sorumluluktan kaçınamazlar. 24 saattir burada bekliyoruz.” diyerek duruma tepki gösterdi.