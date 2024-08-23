İstanbul Havalimanı’nda maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkeden gelen uçaklara yakın takip
Afrika ülkelerinden dünyaya yayılan maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda alarm verildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 Afrika ülkesinden İstanbul’a yapılan uçuşlar yakın takibe alındı. Ekipler, havalimanına inen uçakların kapısına kadar gidip sorgulama yapıyor. Uçuş ekibinden seyahat süresince bir hastalığı olan döküntülü, ateşli bir yolcunun olup olmadığı sorgulanıyor.
Maymun çiçeği (mpox) virüsünün sık görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 Afrika ülkesinden İstanbul’a yapılan uçuşlar, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerince yakın takibe alındı.
Uzmanlar uyarıyor: “Vakalar iki şehirde yoğunlaştı! Yaşlılarda beyne yerleşiyor, maymun çiçeği virüsünden daha büyük bir tehdit”