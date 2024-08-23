İstanbul Havalimanı’nda maymun çiçeği virüsü alarmı: 12 ülkeden gelen uçaklara yakın takip

EN BÜYÜK KRİTER DÖKÜNTÜ

Teşhiste en büyük kriterin döküntü olduğunu dile getiren Kavak, “Geçmişini sorguluyoruz. O bölgeden seyahat var mı ya da o bölgede daha önce bulunmuş mu? Ateş bulgusu var mı, enfeksiyon var mı? Bir de lenf bezlerinde şişme bu hastalığın belirtisi. Bu tip şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz, daha sonra sağlık ekiplerimiz muayenelerini yapıyor.” dedi.

Kavak, bu yönde belirtileri bulunan hastaların, şüphelenilmesi halinde sağlık ekiplerince daha önceden belirlenmiş hastaneye sevk edileceğini bildirdi.

Sahada çalışan personelden de konuya ilişkin yoğun soru aldıklarını anlatan Kavak, İstanbul Havalimanı'nda tüm havacılık paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda hastalıkla ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.