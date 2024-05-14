İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, uluslararası suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'den gelen 2 kişiyi yakın takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 1

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 2

Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 3

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 4

Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi. Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 5

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 6
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 7
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 8
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 9
İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Bebek arabasından 73 kilo külçe altın çıktı - 10
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