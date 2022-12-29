İstanbul Havalimanı'nda otobüste çocuk bile unuttular

YÜZDE 85 TESLİM ETME ORANIMIZ VAR

Unutulan eşyalar için uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Burada yolcularımızın kayıp eşyalarını teslim etmekle hükümlüyüz. 2022 yılı itibariyle bir yıl boyunca kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık. Buda ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var. Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz" dedi.