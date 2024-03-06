İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri

Yerel seçime 25 gün kaldı. Partilerin seçim hazırlıkları sürerken en büyük çekişme İstanbul için yaşanıyor. Megakent için 22 partili, 27 de bağımsız belediye başkan adayı bulunuyor. Bağımsız adaylar arasında ilgi çekici isimler ve vaatler bulunuyor. İşte avukattan gazeteciye, nörobilim uzmanından işçi emeklisine İstanbul’un bağımsız belediye başkan adayları…

İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 1

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart’ta ilan edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 2

22 PARTİLİ, 27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

AK Parti’den Murat Kurum, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Memleket Partisi’nden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi’nden Umut Çınar, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisi’nden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisi’nden Osman Tekin, Zafer Partisi’nden Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye Komünist Hareketi’nden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisi’nden Burhanettin Aktürk, CHP’den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisi’nden Mustafa Aytaş, Ocak Partisi’nden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisi’nden Muharrem Mutlu, Millet Partisi’nden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisi’nden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden İdris Şahin, Saadet Partisi’nden Birol Aydın, Vatan Partisi’nden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 3

İBB İÇİN BAĞIMSIZ ADAY OLAN İSİMLER

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 4

ESKİ İYİ PARTİLİ “İNTERNETÇİ ABİ” DE BAĞIMSIZ ADAY

İYİ Parti’den 19 Haziran 2023’te istifa eden, partinin eski İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız da bağımsız adaylar listesinde yer buldu.

Endüstri mühendisi Yıldız, 2019-2023 tarihleri arasında İBB meclis üyeliği görevindeyken, İstanbul metrosunda ücretsiz internet hizmeti talebini dile getirmesi ve yaşanan polemik sonrası “internetçi abi” olarak anılmasıyla da biliniyor.

İBB başkanlığı için “Her kararda sen varsın” sloganıyla yola çıkan Yıldız, “Yarınını seç” uygulamasıyla kent için verilecek kararlarda İstanbullulara söz sahibi olabilmelerini vadediyor. Yıldız, deprem, gençlik, ulaşım, ekonomi, sosyal yardım ve yaşam kalitesi gibi alanlarda projeler de sunuyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 5

ENGELLİ ADAYDAN TRAFİK SORUNUNA “YOL ÜSTÜNE YOL YAPMA” ÇÖZÜMÜ

Kendisini liberal demokrat olarak tanımlayan Liberal Demokrat Parti üyesi bağımsız başkan adayı Dr. Merve Karataş, liberal belediyecilik anlayışıyla yarışa katılıyor. Karataş, taksi, başıboş sokak hayvanı ve çarpık kentleşme sorunlarına çözüm üretme, vergileri azaltma vaatlerinde bulunuyor.

Bir rahatsızlığından dolayı engelli olan, SIR yapım film şirketinin kurucusu bağımsız aday Güven Akıcı ise emeklilere, ihtiyaç sahiplerine, şehit ailelerine ve gaziler ile engellilere her ay para yardımı yapacağı sözünü veriyor.

Akıcı, ulaşım ve su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağı, ev ve iş yerlerinden yıllık emlak vergisi almayacağı, öğrenciler için okula gidiş dönüşte ulaşım ücretini 3 lira yapacağı vaatlerinin yanı sıra, İstanbul’un trafik sorununu çözmek için “yol üstüne yol yapma” vaadiyle de dikkati çekiyor. Aday, sosyal medya platformu YouTube’a içerik üretmesi nedeniyle kendisini “YouTuber” olarak adlandırıyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 6

SAHNEDEN İBB BAŞKANLIK YARIŞINA

Kurucularının çoğu Çerkeslerden oluşan Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği, aslen Çerkes olan Kayseri doğumlu İshak Akbay ise seçim çalışmasını, “Geleceğimiz için, tüm renklerin yaşaması, dilimiz, kültürümüz için yola koyulduk.” sloganıyla yürütüyor.

Çerkesce ve Türkçe yayınlanmış profesyonel albümü bulunan, sanat hayatını aktif olarak sürdüren Akbay, yöresel kıyafetleriyle de ön plana çıkıyor.

Kadın adaylardan kimya bilimci-sistem mühendisi Hülya Kavuzlu Karaman, yola “İstanbul’a ve İstanbulluya hizmetkar olma” hedefiyle çıktığını belirterek çalışıyor.

Yerel yönetimlerin siyaset değil hizmet meydanı olduğunu vurgulayan Karaman; tarım, üretim, enerji, ulaşım, kentsel dönüşüm, deprem, sanat, altyapı, teknoloji, turizm, sosyal belediyecilik gibi alanlarda projelerini sunuyor.

Aday Karaman, 2018 yılında insanlığa sevgi, barış ve kardeşliği yaymak, ihtiyaç sahibi hanelere yardımlarda bulunmak üzere kurduğu dernekte yaptığı yardım çalışmalarıyla biliniyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 7

“EKMEĞİ 4 LİRA YAPACAĞIM”

Müteahhitlikle uğraşan bağımsız aday Vedat Öztürk, mevcut İBB yönetimi için kullandığı, “Buraya kadar” sloganıyla çıktığı yolda vatandaşlardan destek istiyor.

Kentliye, 8 yeni metro hattı ile 4 yeni hava ray hattı, ambulanslar için akıllı yol uygulaması, metrobüs yerine metro, Suriçi'ni yeniden orijinal haline getirme, ambulanslar için akıllı yol uygulaması, yol üzeri İSPARK'ların ücretsiz olması, inşaat projelerinde deprem izolatörü zorunluluğu gibi vaatler sunan Öztürk, ekmeği 4 lira yapacakları duyurusuyla da diğer adaylara meydan okuyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 8

TFF BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN, İBB BAŞKANLIK ADAYLIĞINA

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da adaylığını açıklayan Cemal Tarancı, bu kez de İBB başkan adaylığıyla seçim maratonuna katılıyor.

Aslen Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli olan Tarancı, kentsel dönüşüm için verdiği vaatlerin yanı sıra Zeytinburnu'na olan tutkusuyla dikkati çekiyor.

Bağımsız aday listesine giren, serbest meslek sahibi Memet Ali Aydoğmuş'un ise 2014 yerel seçimlerinde bağımsız Kartal Belediye başkan adayı, 2019'da da bağımsız İBB başkan adayı olma geçmişi bulunuyor.

BAĞIMSIZ LİSTENİN EN YAŞLI KADIN ADAYI

Kamuoyunda başından çıkarmadığı kalpağıyla “Kuvva-i Milliyeci Fatma” olarak tanınan 79 yaşındaki Fatma Rahibe Kanıkuru Loğoğlu, bağımsız aday listesinin en yaşlı İBB başkan adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Hem milletvekilliği, hem de İBB başkanlığı için bağımsız olarak defalarca adaylığını koyan Loğoğlu, “Rüşvet almayacağım, hediye kabul etmeyeceğim.” vaatleriyle seçime hazırlanıyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 9

GENÇ KADIN ADAYDAN “60 MEGA PROJE” VAADİ

Bağımsız listede yer alan en genç adaylardan biri olarak 23 yaşındaki Sena Elest Akıncı ismi göze çarpıyor.

“Bu yarışta ben de varım” diyerek seçim yolculuğuna başlayan Akıncı, sorunlarını tespit ettiğini belirttiği İstanbul için 60 mega projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Seçim kampanyasını sosyal medya hesabından yürüten Akıncı, afiş ve bilboardlarla halka hava atmayacağını ifade ediyor.

MARDİNLİ ADAY MEYDANLARDA BROŞÜR DAĞITARAK SEÇİME HAZIRLANIYOR

Kazandığı hukuk fakültesini maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığı için ticarette pazarcılık dahil farklı işler yapan Mardin Midyatlı aday Bilen Akpınar, “Yaşanabilir bir İstanbul için bugün söz sende” sloganıyla destek istiyor.

Her ilçeye kampüs, topyekun kentsel dönüşüm, hakkaniyetli pay dağıtımı, sıfır işsizlik, tam istihdam, tersine göç, sıfır faizli ihtiyaç kredisiyle üreten şehir, yeşil şehir, sıfır atık ve engelsiz yaşam projelerini halka anlatan Akpınar, kentin birçok noktasında broşür dağıtarak yaptığı seçim çalışmalarıyla ilgili videoları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 10

SOKAK RÖPORTAJIYLA TANINAN ADAY

Bağımsız aday Galip Menteşe, bir sokak röportajında muhabirin “İBB başkan adayınız kim?” sorusuna, “Ben, Galip Menteşe. Bağımsız belediye başkan adayıyım.” cevabını verdiği videoyla tanınıyor.

Ekonomi alanında makaleler yazan, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi kurucusu ve genel başkanı, Bozyayla Holding Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Bozyayla ise 4 bildiriden oluşan seçim manifestosunda ulaşım, imar, enerji ve bütçe konularındaki taahhütlerini sıralıyor.

İş insanı Ömer Karvan, yerel enerji santralleriyle temiz ve ucuz enerji, şehir içi hızlı trenle hızlı ve alternatif ulaşım, klorsuz içilebilir musluk suyu, Boğaz'ın her adımını halka açma, sosyal statü reformu, ucuz ulaşım, önleyici hekimlik birimleri kurulması vaatleriyle ön plana çıkıyor.
İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri - 11

AVUKAT, GAZETECİ, NÖROBİLİM UZMANI…

Adaylardan Ahmet Birikmen ve Polat Erdoğan iş insanı, Habip Aksu avukat, Hüseyin Durmaz gazeteci, Mirhat Tekin Brusk nörobilim uzmanı, Burak Emre Çetin veteriner, Orhan Çebi genel danışman olmalarıyla dikkati çekiyor.

Serbest mesleklerle uğraşan Yüksel Özden, Ahmet Soytürk, Yaşar Polat ve Cemal Tarancı ile inşaatçı Uğur Etlik’in yer aldığı aday listesinde, emekli olarak yaşamlarını sürdüren Adem Bayraktar ve Abdullah Arli de göze çarpıyor.
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