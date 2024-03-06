İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri

22 PARTİLİ, 27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

AK Parti’den Murat Kurum, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Memleket Partisi’nden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi’nden Umut Çınar, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisi’nden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisi’nden Osman Tekin, Zafer Partisi’nden Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye Komünist Hareketi’nden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisi’nden Burhanettin Aktürk, CHP’den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisi’nden Mustafa Aytaş, Ocak Partisi’nden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisi’nden Muharrem Mutlu, Millet Partisi’nden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisi’nden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden İdris Şahin, Saadet Partisi’nden Birol Aydın, Vatan Partisi’nden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.