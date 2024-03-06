İstanbul için 49 belediye başkan adayı yarışacak: Avukattan, emekliye, gazeteciden nörobilim uzmanına bağımsız adaylar ve vaatleri
Yerel seçime 25 gün kaldı. Partilerin seçim hazırlıkları sürerken en büyük çekişme İstanbul için yaşanıyor. Megakent için 22 partili, 27 de bağımsız belediye başkan adayı bulunuyor. Bağımsız adaylar arasında ilgi çekici isimler ve vaatler bulunuyor. İşte avukattan gazeteciye, nörobilim uzmanından işçi emeklisine İstanbul’un bağımsız belediye başkan adayları…
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart’ta ilan edildi.