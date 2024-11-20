İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat!

İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili art arda uyarılar yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un yaptığı uyarılarda perşembe günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışların perşembe günü 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat! - 1

Marmara Bölgesi için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat! - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların perşembe günü saat 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat! - 3

Açıklamada, beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat! - 4

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği de beklenen sağanak yağışla ilgili olarak "Perşembe öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor." uyarısında bulundu.

İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat! - 5

AKOM'DAN UYARI

İstanbul için bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. (AKOM, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

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