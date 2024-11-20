İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat!
İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili art arda uyarılar yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un yaptığı uyarılarda perşembe günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışların perşembe günü 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.
Marmara Bölgesi için yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.