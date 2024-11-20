İstanbul için art arda sağanak yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat!

AKOM'DAN UYARI

İstanbul için bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. (AKOM, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.