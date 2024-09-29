İstanbul için çifte uyarı: Balkanlar’dan sağanak geliyor! Bu akşam saatlerine dikkat
Türkiye’nin batısı bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar’dan gelecek yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul’da hava sıcaklığı akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak. Kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
İstanbul’da yeni hafta serin ve yağışlı başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara’nın batısının, gece saatlerinde ise Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.