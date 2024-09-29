İstanbul için çifte uyarı: Balkanlar’dan sağanak geliyor! Bu akşam saatlerine dikkat

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün illerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı