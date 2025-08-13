İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanları bugün etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Sarı kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da rüzgarlı havanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İstanbul'da bugün rüzgar sert esecek.
Kuvvetli rüzgar, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de etkili olacak.
Megakentte beklenen fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.