İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre , yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.