İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentte yaşayanları bugün etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Sarı kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da rüzgarlı havanın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 1

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İstanbul'da bugün rüzgar sert esecek.

Kuvvetli rüzgar, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de etkili olacak.

Megakentte beklenen fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 2

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Uyarıda fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İkinci uyarı ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik açıklamasında rüzgarın yer yer 80 km/saat hıza ulaşacağına dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşları ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve çatı uçması ile ağaç devrilmesi olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 3

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Peki bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre , yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 4

Hava sıcaklıklarının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 5

İL İL HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 6

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 7

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul için çifte uyarı! Bugüne dikkat: Gece saatlerine kadar sürecek - 8

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DAHA FAZLA GÖSTER