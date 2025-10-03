İstanbul için saat verildi: Lodosla birlikte geliyor, bu akşam iş çıkışına dikkat!
İstanbul'da öğleden sonra kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Cuma akşamı iş çıkış saatinde de etkisini sürdürmesi beklenen yağmurun, lodosla birlikte megakenti etkisi altına alması bekleniyor.
İstanbul'a lodosla birlikte kuvvetli sağanak yağış geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanağın ve lodosun etkili olacağını bildirdi.