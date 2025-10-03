İstanbul için saat verildi: Lodosla birlikte geliyor, bu akşam iş çıkışına dikkat!

İstanbul'da öğleden sonra kent genelinde sağanak yağış etkili olacak. Cuma akşamı iş çıkış saatinde de etkisini sürdürmesi beklenen yağmurun, lodosla birlikte megakenti etkisi altına alması bekleniyor.

İstanbul'a lodosla birlikte kuvvetli sağanak yağış geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanağın ve lodosun etkili olacağını bildirdi.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah görülen hafif yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve akşama kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği vurgulandı.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ EŞLİĞİNDE YAĞACAK

Açıklamada, kentte bu sistemin pazar sabahına kadar etkili olmasının beklendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek.

Akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda, metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor."

ŞİDDETLİ LODOSA DİKKAT

Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ila 45 kilometre hızla eseceği belirtilen açıklamada, zaman zaman rüzgarın şiddetinin artabileceğine dikkat çekildi.

PAZAR SABAHI HAVA AÇACAK

Açıklamada, yağışın cumartesi gününde de etkili olmasının beklendiği, pazar sabah saatlerinden itibaren ise yerini güneşli havaya bırakmasının beklendiği belirtildi.

