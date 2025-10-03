İstanbul için saat verildi: Lodosla birlikte geliyor, bu akşam iş çıkışına dikkat!

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah görülen hafif yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve akşama kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği vurgulandı.