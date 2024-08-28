İstanbul için saat verildi! Sel, su baskını ve doluya dikkat
Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yağış uyarısı geldi. İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını ve dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.