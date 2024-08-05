İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE TRAKYA'YA UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.