İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yeni haftada ülkenin kuzeyinde sıcaklık 3 ila 5 derece düşerken kısım kısım yaz sağanakları da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada "Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı. Güneyde ise yüksek sıcaklık devam ederken sert esen poyraz da üşütecek.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE TRAKYA'YA UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

İstanbul ve Bursa'da pazartesi bazı ilçelerde yağmur geçişleri görülebilecek. Poyraz bugünlerde daha serin esecek.

İstanbul 31, Bursa 33 derece.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da bu hafta poyraz sert ve serin esecek. Pazartesi sıcaklık 33-35 derece aralığında ancak bağıl nem yüksek olmadığından hava çok bunaltmıyor. Trakya ve Kocaeli civarında kısa süreli yağmur geçişleri var.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

Ankara biraz bulutlu, sıcaklık 34 derece. İzmir 36 derece, karayel sert ve nemli esiyor.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

Antalya'da yüksek bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık yine 40 dereceye çıkıyor. 

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

 İç Anadolu'da sıcak günler devam ediyor. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 33, Sivas ve Niğde 34 derece. Eskişehir ve Çankırı'da yerel yağışlar görülebilecek.  

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

Ege'de karayel kıyılarda yine nemli esecek. İç kesimlerde rüzgar daha hafif. Kütahya'da ise yaz yağmurları bekleniyor.

Sıcaklık çoğu şehirde 40 dereceye yakın. Senizli ve Manisa 39, Muğla 38, Afyonkarahisar 33, Bodrum 37 derece.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

Akdeniz'de yüzde 70’lerdeki bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 40, Hatay'da 36 dereceye çıkıyor.

Kahramanmaraş 39, Isparta 35 derece.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları fazla değişmeyecek.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

Karadeniz'de sıcaklıklar biraz düşüyor. Pazartesi Bolu-Kastamonu-Samsun boyunca ve Artvin'de sağanak geçişleri var.

Bolu 29, Samsun ve Kastamonu 32, Trabzon ve Zonguldak 28 derece.

İstanbul için saat verildi: Yaz sağanaklarına dikkat! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

Doğu Anadolu'da çoğu şehir güneşli ve çok sıcak, yağış Kars çevresinde var. Erzurum 30, Malatya 38 derece.

Güneydoğu'da aşırı sıcaklar hafta boyu sürecek. Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

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