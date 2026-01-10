İstanbul için saatler kaldı. Çok kuvvetli geliyor, valilikten 90 kilometre uyarısı
10.01.2026 13:02
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Rüzgarın hızının 90 kilometreyi bulması bekleniyor.
İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.
İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.
İSTANBUL'UN KUZEYİNDE BAŞLADI
İstanbul’un kuzey ilçelerinden biri olan Arnavutköy’de de beklenen yağış başladı. İlçede yağmur ve hafif rüzgar etkisini göstermeye başlarken, zaman zaman rüzgarın şiddetini artırdığı görüldü.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda araç sürücüleri hızlarını düşürürken, vatandaşlar da korunmaya çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki saatlerde rüzgarın kuvvetlenebileceğini, yüksek kesimlerde ise yağmurun yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
DERBİ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ
Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlama saati de fırtına uyarıları dikkate alınarak erkene çekilmişti.
DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli lodos, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren geri döndü. Lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.