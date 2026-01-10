İstanbul için saatler kaldı. Çok kuvvetli geliyor, valilikten 90 kilometre uyarısı

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.