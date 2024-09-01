İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu gece etkisini artıracak ve yarın öğlene kadar devam edecek yağış dolayısıyla tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 1

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını ve yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağını bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 2

AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların saat 22.00'den itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 3

Gün içinde bölgesel olarak 30-60 dakika süreyle kuvvetli yağış görülebileceği aktarılan açıklamada, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 5

Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 6

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 7

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 8

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 9

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 10

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 11

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. Sokak'ta yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 12

Sürücü İsmail Aydoğanoğlu, gazetecilere, yağış dolayısıyla yolda biriken suyu fark edemediğini belirterek, "Önümdeki arabalar gitti ama ben kaldım. Yarım saat, 40 dakikadır oradayım. İtfaiyeyi aradım. Gök gürlüyordu, yine bastıracak, dedim. Aşağıya inmeye de cesaret edemedim." ifadelerini kullandı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 13

Ekiplerin çalışmasıyla biriken suyun tahliye edilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 14
İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 15
İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 16
İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor - 17
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