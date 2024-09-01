İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor

Sürücü İsmail Aydoğanoğlu, gazetecilere, yağış dolayısıyla yolda biriken suyu fark edemediğini belirterek, "Önümdeki arabalar gitti ama ben kaldım. Yarım saat, 40 dakikadır oradayım. İtfaiyeyi aradım. Gök gürlüyordu, yine bastıracak, dedim. Aşağıya inmeye de cesaret edemedim." ifadelerini kullandı.