İstanbul için uyarı verilmişti: Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu gece etkisini artıracak ve yarın öğlene kadar devam edecek yağış dolayısıyla tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını ve yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağını bildirdi.