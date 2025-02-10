İstanbul için yeniden kar yağışı alarmı! AKOM saat vererek uyardı
Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yeni bir uyarı geldi. AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağını belirtti.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'la ilgili bir uyarı da AKOM'dan geldi.
Yayımlanan yeni raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağışı beklendiği belirtilirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulunuldu.