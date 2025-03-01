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İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı?

İstanbul’da bugün ilk oruç saat 19:01’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için imsakiyeyi paylaştı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da milyonlarca müslüman bugün ilk iftarını cumartesi günü açıyor.

İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 1

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte müslümanlar, iftar sofralarında buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan İmsakiyesi ile beraber, İstanbul’da ilk orucun açılacağı saat belli oldu. İlk sahurlarını saat 06:07’ye kadar yapan vatandaşlar, iftar hazırlıklarına başladı. İşte, 1 Mart Cumartesi İstanbul iftar vakti…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 2

İSTANBUL İFTAR SAATİ 1 MART CUMARTESİ

İstanbul’da Ramazan’ın ilk orucu bugün saat 19.01’de açılacak. Yatsı ezanı saat 20.20’de okunacak. İstanbul’da 5 günlük iftar ve sahur vakitleri şu şekilde;

1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.07 Akşam: 19.01 Yatsı: 20.20

2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.06 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.22
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.04 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.23
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.03 Akşam: 19.05 Yatsı: 20.24
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.01 Akşam: 19.06 Yatsı: 20.25
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.59 Akşam: 19.07 Yatsı: 20.26
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.58 Akşam: 19.08 Yatsı: 20.27

İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 3

RAMAZAN AYI 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de saat 19.12'de yapılacak. Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 ilde, 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

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