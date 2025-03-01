İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı?

RAMAZAN AYI 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.



Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de saat 19.12'de yapılacak. Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.



Geriye kalan 45 ilde, 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.



