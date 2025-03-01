İstanbul iftar saati 1 Mart cumartesi: İstanbul’da bugün oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı?
İstanbul’da bugün ilk oruç saat 19:01’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için imsakiyeyi paylaştı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da milyonlarca müslüman bugün ilk iftarını cumartesi günü açıyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte müslümanlar, iftar sofralarında buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan İmsakiyesi ile beraber, İstanbul’da ilk orucun açılacağı saat belli oldu. İlk sahurlarını saat 06:07’ye kadar yapan vatandaşlar, iftar hazırlıklarına başladı. İşte, 1 Mart Cumartesi İstanbul iftar vakti…